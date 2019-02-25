В Беларуси проходят торжества, приуроченные к 180-летию Полоцкого Собора, вернувшего в Православную Церковь более 1,6 млн униатов.

Фото: БПЦ

В Софийском соборе Полоцка 24 февраля состоялось торжественное богослужение, приуроченное к торжествам по случаю празднования 180-летия Полоцкого церковного Собора 1839 года, которое возглавив Патриарший Экзарх БПЦ митрополит Павел, сообщает официальный сайт Белорусской Православной Церкви.

По завершении богослужения митрополит Павел и все участники торжеств направились в Полоцкий государственный университет, где ректор университета Дмитрий Николаевич Лазовский провел для прибывших ознакомительную экскурсию.

Далее в актовом зале учебного заведения состоялся торжественный акт, приуроченный к 180-летию Полоцкого Собора 1839 года, а затем — праздничный концерт.

Митрополит Павел напомнил, что решением Полоцкого Собора было провозглашено упразднение Брестской унии 1596 года и в Православную Церковь добровольно возвратилось свыше одного миллиона шестисот тысяч белорусских и литовских униатов.

Собор положил конец болезненному конфессиональному разделению белорусского народа, объединив народ в лоне Православной Церкви, где он пребывает по сей день в духе мира, согласия и любви к Богу и ближним, отметил митрополит Павел.

По слову владыки Экзарха, «нет ничего страшнее в общественной жизни, чем вражда и разделение на религиозной почве». Именно поэтому люди призваны, «не осуждая никого, усвоить уроки истории и сделать всё возможное, чтобы давние смуты и межконфессиональные конфликты, омрачавшие жизнь людей на Белорусской земле до Полоцкого Собора, не повторились больше никогда».

Патриарший Экзарх подчеркнул необходимость хранить память о подвиге отцов Полоцкого Собора — митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) и его соратников. Владыка Павел выразил молитвенное упование на то, что митрополит Иосиф и его сподвижники, потрудившиеся в деле просвещения белорусского народа, пребывают в Царстве Небесном.