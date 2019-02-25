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В Евросоюзе рассматривают возможность отложить выход Великобритании до 2021 года сообщает The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, среди сторонников идеи переноса Brexit, в частности, глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр, передает «Новое Время».

Представители дипломатии ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за перенос Brexit, если Британия попросит об этом и выскажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза. Без соответствующего обращения в Брюсселе ничего не смогут предпринять.

Кроме того, перенос Brexit поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В этом случае Северная Ирландия останется частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Напомним, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

21 января Мэй опубликовала в британском парламенте «План Б» относительно выхода страны из состава Европейского Союза. 

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

 
ForUm

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