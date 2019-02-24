Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии Адриан Канду обвинил Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс в стране, сообщает УНИАН.

Он заявил журналистам, что власти России использовали ряд инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию.

«Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», - сказал Канду журналистам на участке голосования.

Граждане Молдовы сегодня выбирают новый парламент, а также голосуют на консультативном референдуме по сокращению количества депутатов и возможности народа отзывать их мандаты.