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Стабильности в украинском обществе не будет до тех пор, пока Россия будет использовать «манкуртов» для вовлечения Украины под свое влияние. 

Такое мнение в эфире «Прямого» высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Эта стабильность не может быть никоим образом, когда мы имеем такого очень скурвленного – я не побоюсь этого слова, оно литературное – соседа, который всем своим естеством хочет нам вернуть в события столетней давности», - заявил Матиос.

По его словам, те проявления, которые фиксируются Службой безопасности, Нацполіцією, другими правоохранительными органами, свидетельствуют о массированное привлечение, «манкуртов».

«То есть в большей степени это украинцы, которые служат выполняют волю своих российских хозяев, которые повышают градус неуверенности, градус тревоги, градус противостояния и неприятия мнения друг друга. То есть сосед не хочет слышать соседа, брат не хочет слышать брата. У нас много коллизий, у нас много реформ, у нас много изменений, но эти изменения не являются безболезненными», - пояснил Матиос.
ForUm

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