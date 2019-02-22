Если Украина договорится с иностранными представителями об общем проходе по Керченскому проливу, нужно учесть ряд аспектов относительно этой миссии. Например, относительно пребывания ООН или ОБСЕ на вооруженном военном корабле. Кроме того, не исключено, что РФ будет готова захватить в плен еще и иностранных наблюдателей.

Такое мнение в эфире телеканала Zik высказал постоянный представитель Президента в Крыму в 2017-2018 годах Борис Бабин.

Комментируя вероятность повторного прохода украинских кораблей через Керченский пролив с привлечением международных наблюдателей, он отметил: в этой миссии есть несколько ключевых аспектов. Самое первое – судно должно идти под украинским флагом.

«Дальше возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о Мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы относительно возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или ГНСУ. Если же там будут представители НАТО или отдельных государств, встает вопрос об их непредвзятости для международного сообщества», – рассказал Бабин.

Поэтому, по его мнению, здесь возникает большое количество тем, которые должны рассматривать как дипломатически, так и путем военного сотрудничества, привлечением, в том числе, Минобороны и МИД.

«И все же процессы по Азову продолжаются, они не всегда хорошие. Вчера на пресс-конференции Госрыбагенство официально подтвердило, что при содействии МИД же был подписан протокол очередной украино-российской комиссии по рыболовству на Азове. Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В общем, учитывая всю эту рыбацкую переговорную линию как в Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос относительно соответствия нашей позиции в сфере безопасности, обороны и, в частности, безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям», – отметил Бабин.

Ведь, по его словам, таким образом Украина, с одной стороны, подписывает с россиянами соглашения о «дружественном и братском использовании морских ресурсов», а с другой – призывает международные миссии.

«Должны все же исправить этот дисбаланс. Уже была озвучена позиция министра иностранных дел Климкина по соглашению 2003 года как такому, что, все же, требует отмены в среднесрочной перспективе. Я очень рад, что МИД наконец заняло такую позицию», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что если договоренности с международными организациями о втором проходе через пролив таки удастся достичь, о нем никто не публично не заявит до старта операции.

«И сейчас большой вопрос, будет ли это происходить с представителями международных наблюдательных миссий. Насколько понимаю, он еще не решен», – считает экс-постпред Президента в Крыму.

И, по его мнению, РФ будет готова прибегать к подобным провокациям и даже захватить в плен иностранных наблюдателей.

«Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда. Поэтому сейчас очень странно ожидать, что не захватит иностранных наблюдателей», – подчеркнул Бабин.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти готовят «очередную провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО».