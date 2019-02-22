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21 февраля состоялся Синод Румынской православной церкви под председательством патриарха Даниила. Как сообщает пресс-служба Румынского патриархата, Синод принял придерживаться той же позиции, которую он высказывал в прошлом году: мол, Вселенский патриархат и Русская православная церковь должны восстановить евхаристическое общение и найти решение «церковного спора», передает Радио Свобода.

Более конкретное решение Румынского патриархата будет зависеть от того, удастся ли решить судьбу 127 румынских православных приходов в Украине, особенно в Северной Буковине, которые, согласно заявлению, находятся под контролем Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Необходимо получить от украинской церковной и государственной власти письменные гарантии, что этническую и лингвистическую идентичность румынов будут уважать, и что эти румынские православные смогут организоваться и создать Румынский православный викариат, а также поддерживать духовные связи с Румынским патриархатом», - говорится в выводах Синода.

При этом в Румынском патриархате обратили внимание на то, что Украинский православный викариат действует в Румынии с 1990 года.

Кроме того, Румынская православная церковь решила обратиться к Вселенскому патриархату с просьбой разъяснить статус «неканонических иерархов и священников на Западе, которые принадлежали к бывшему Киевскому патриархату.

После решения этих вопросов Синод Румынской православной церкви обещает высказать свою официальную позицию относительно статуса православной церкви в Украине.

Напомним, глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что другие церкви примут коллегиальные решения о признании автокефалии ПЦУ в течение нескольких месяцев.
ForUm

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