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20 февраля. Картина дня 52

Собственник и директор ЧСП им. Чкалова Иван Саранди и депутат местного совета Сергей Скрипников организовали на Харьковщине деятельность по незаконному переоформлению аренды паев. Об этом изданию сообщили местные активисты.

По их словам, являясь собственником и директором ЧСП им. Чкалова, Саранди И. И. регулярно не платил налоги в бюджет, Пенсионный фонд и фонды социальной защиты. А затем, с целью аннулирования этих долгов, переоформил аренду паев на новое предприятие ЧСП «Редкодуб».

В процессе переоформления также возник громкий судебный скандал с предприятием «Ягодное», у которого, по заявлениям второй стороны, Саранди И.И. украл аренду 8 земельных паев. Несмотря на это, ЧСП «Редкодуб» продолжает активную деятельность по незаконному переоформлению аренды паев.

По словам активистов, в организации и реализации незаконных схем ему помогает депутат местного совета Сергей Скрипников, которого АМКУ уже обвиняло в злоупотреблениях при осуществлении государственных закупок. И именно благодаря покровительству депутата, а также супруги, которые близки к органам власти, деятельность Ивана Саранди остается пока вне поля зрения правоохранительных органов.

Также активисты призывают местных жителей Двуречанского района, которые и без того нарекают на задержки с выплатой денег за аренду паев предприятиями ЧСП им. Чкалова и ЧСП «Редкодуб», не позволять втягивать себя в незаконные схемы и не поддаваться на провокации нечистых на руку бизнесменов и чиновников.
ForUm

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