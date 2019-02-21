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Окружной административный суд Киева отложил заседание по делу об отмене регистрации прав на недвижимое имущество религиозной общины Десятинной церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, которое должно было состояться сегодня, 21 февраля.

Фото: УПЦ

По сообщению издания LB.ua, заседание перенесли на 26 февраля из-за болезни судьи Евгения Абдулова, рассматривающего этот иск.

Как сообщалось, в сегодняшнем судебном заседании должен был участвовать наместник монастыря епископ Гедеон (Харон), которого 14 февраля  депортировали в США. 
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