20 февраля в родном селе Войница Млинивского района Ровенской области попрощались с убитым воином Русланом Кондратюком.

Фото: УПЦ

Чин отпевания погибшего на Востоке Украины военнослужащего возглавил епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии УПЦ, ему сослужило многочисленное духовенство Млинивского благочиния. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В заупокойном слове к родным и близким владыка Пимен сказал: «Блажен, кто душу свою положит за ближних своих». Руслан первый среди всех нас, потому что сумел на деле выполнить учение Евангельское. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими нарекутся», собственно, и эти слова подтверждают, что свою жизнь Руслан отдал ради мира, ради нас с вами, нашего благополучия. Склоним сегодня свои головы, свои сердца в молитвенном прошении к Милосердного Бога, чтобы он принял душу усопшего воина в домах праведников».

Как сообщает rivne1.tv, Руслан Кондратюк служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. Ему было 37 лет. 15 февраля военный ехал с еще двумя собратьями в автомобиле, который попал под обстрел. Руслан Кондратюк скончался по дороге в больницу. У мужчины остался 16-летний сын и 7 - летняя дочь.