также в разделеОбщество
СБУ: В оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК «Вагнера» 15
Суд взыскал с фирмы Онищенко 24 миллиона 27
В Украину идут сильные морозы и снегопады 505
За год население Украины сократилось на 200 тысяч человек 29
СМИ: Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец погиб в Сирии 46
20 февраля. Картина дня 49
НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира 66
СБУ: Мангер дважды отказался давать показания 29
Украинцам напомнили о штрафах за сорванные первоцветы 25
Российский суд оставил под арестом еще 4 украинских моряков 137
СМИ: Нардепа Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка 53
Порошенко: Донбасс превратился в конвейер для российской машины убийств 53
Порошенко: Агрессия РФ против Украины убила 13 тысяч человек 68
Кабмин выделил 25 миллионов на квартиры для семей Героев Небесной Сотни 26
Кабмин утвердил Нацплан управления отходами до 2030 года 44
Москалькова попросит отдать Москве крымских дезертиров у нового президента Украины 59
Еще один организатор псевдореферендума на Донбассе получил условный срок 16
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 63

Нет никаких сомнений, что Российская Федерация может разместить свои ядерные боеприпасы на территории временно оккупированной АР Крым. Об этом в эфире «Прямого» заявил глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров.

«Вопрос милитаризации Крыма и Азовского моря будут одними из главных. Сегодня приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны агрессора. Мне бы хотелось, чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы. То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены до места использования соответствующими ракетами или самолетами, уже ни для кого не является секретом», - подчеркнул он.

Чубаров отметил выраженную президентом позицию о необходимости ослабления права вето России в совете безопасности ООН.

«Иначе ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна. Президент дал очень четкие месседжи нашей позиции. Он сказал следующее: когда вы призываете Россию прекратить борьбу, вы призываете к завершению войны. А когда вы призываете Украину прекратить защищать себя, вы призываете Украину отказаться от суверенитета», - добавил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги