В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств. Вершиной цинизма является то, что они даже направляют на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя», - сказал Порошенко. «На месте матерей я бы спросил у российского президента, где находятся их сыновья?» - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что «не существует так называемого «кризиса в Украине»или «внутреннего конфликта в Украине», но есть продолжающаяся военная оккупация и вооруженная агрессия со стороны России против Украины».

Президент подчеркнул, что доклад прокурора МУС признал конфликт в Крыму и на Донбассе как вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а попытку России аннексировать Крым - как продолжающееся состояние оккупации.

«В голове не укладывается, что даже после всех этих решений Российская Федерация до сих пор пытается представить себя как мирное государство, которое полностью выполняет свои обязательства по Уставу ООН. Там нет так называемых «де-факто властей» - а есть российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также российские государственные органы и ведомства, отвечающие за управление ими», - сказал Порошенко.

«Там нет повстанцев - а есть российские регулярные войска под руководством министерства обороны и подразделения сил специального назначения и тайных служб. Там нет мятежников - а есть российские советники, инструкторы и незаконные вооруженные формирования, созданные, вооруженные, финансируемые и контролируемые Россией», - сказал Глава государства.

Порошенко привел цифры, которые свидетельствуют о военной угрозе для Украины со стороны РФ. Он сообщил, что по состоянию на февраль 2019 году в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тыс. военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащенных морскими системами крылатых ракет «Калибр».

Президент не исключил возможное развертывание ядерного оружия на полуострове. «Инфраструктура уже развита, и Россия использовала последние пять лет для ее восстановления и модернизации. Итак, мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона», - добавил Порошенко. Он подчеркнул, что Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами и превращает Крым в стартовую площадку для своих ракет.

По словам Президента, на Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. «Для вашей информации - это количество является большим, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту российскую силу - силу, которая, кроме того, насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, в том числе самоходных. Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2100 военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. А общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военнослужащих.

Ранее Порошенко заявил, что РФ готовится к военному удару по Украине, а полномасштабная война уже не является нереальной перспективой.