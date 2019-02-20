Канонические правила и «Основы социальной концепции УПЦ» однозначно приравнивают преднамеренное прерывание беременности к убийству.

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Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в эфире передачи «Церковь и общество» на телеканале «Глас», передает «Фома в Украине».

«Совершение аборта приносит моральный вред и женщине, и медику, и тем, кто повлиял», - сказал владыка Антоний.



По его словам, Церковь смотрит на плод в утробе матери как на живое существо.



При этом к женщине, которая совершает аборт по медицинским показаниям, отношение более снисходительное, но грех остаётся грехом, и преодолеть его можно только через покаяние.



По мнению митрополита Антония, крайне важна точность и честность медиков, которые определяют необходимость прерывания беременности.



«Если врач верующий, он должен сопоставить все аргументы так, чтобы женщина, мать, могла принять правильное решение, чтобы, не дай Бог, не сделать большую ошибку», - заключил митрополит Антоний.