также в разделеЭкономика
Укрзализныця летом запустит поезд в Кошице 15
В Кабмине пояснили, кого коснутся ограничения для ФЛП 76
Гройсман намерен в разы урезать зарплаты руководству «Нафтогаза» 106
Гройсман: В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа 43
За растаможку «евроблях» заплатили уже 11 миллиардов 96
НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов Фирташа 29
В НБУ рассказали, сколько банкнот утилизировали за год 33
Гройсман назвал 4 точки роста экономики 40
МВФ готов к переговорам о снижении цены на газ 743
В Украине появится еще один международный аэропорт 73
Экономика Украины растет три года подряд 113
В Кабмине сказали, как вырастут пенсии в марте 419
Кабмин упростил растаможку «евроблях» 90
Приватбанк выиграл суд в Гааге против РФ по крымским активам 58
СЕТАМ продало арестованный российский Boeing 45
Рост ВВП Украины ускорился до 3,4% 20
НБУ назвал топ-5 стран по денежным переводам в Украину 262
Составлен рейтинг пунктуальности авиакомпаний за январь 33

Отчет премьер-министра Владимира Гройсмана относительно деятельности правительства прошлый год содержит ряд манипуляций. Об этом заявил экономист Виктор Скаршевский в эфире онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова.    

Так, по его словам, премьер заявил о росте зарплат в три раза. 

«Было 50 долларов, а сейчас 150 долларов. Но здесь прямая манипуляция в том, что надо сравнивать не с 2016 годом, когда уже в 2014-2015 гг. произошла мощная инфляция и девальвация, а с 2013-м», - пояснил эксперт, добавив, что минимальная зарплата в 2013 году превышала 152 доллара.  

По словам Скаршевского, нужно также учитывать, что если в 2013 году к минимальной зарплате были привязаны все соцвыплати с бюджета, то в 2017 году правительство Гройсмана отвязало эти выплаты от минимальной зарплаты и привязало к прожиточному минимуму. 

«А теперь смотрим на уровень прожиточного минимума. В 2013 году он составлял 150 долларов, а сейчас – 67 долларов, то есть более чем в два раза меньше. Вот и весь результат деятельности нынешней власти», - сказал экономист. 

Также он прокомментировал заявление премьер-министра о том, что экономика растет 12 кварталов подряд. 

Скаршевский отметил, что это утверждение правдиво – мизерный рост действительно  наблюдается, но причинами этого являются высокие мировые цены на руду, метал и зерно. 

Эксперт отметил, что согласно статистике последние 25 лет рост украинской экономики полностью зависим от мировых цен на эти основные направления экспорта. 

«То есть Гройсману повезло с тем, что сложилась хорошая внешнеэкономическая конъюнктура. Также ему пару раз повезло с погодой, благодаря чему имеется высокий урожай зерновых», - резюмировал экономист. 

Напомним, 13 февраля Кабинет Министров одобрил отчет за 2018 год и передал документ на рассмотрение народным депутатам Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
49
Теги