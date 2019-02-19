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Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов.

Так, в номинации «Литература, публицистика, журналистика» победу одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко, сообщил в Facebook член комитета Ростислав Семкив.

В номинации «Музыкальное искусство» отмечен Владимир Шейко. Победителем в категории «Визуальное искусство» стал Василий Чебаник.

Лучшим в номинации «Киноискусство» стал Роман Бондарчук, в категории «Театральное искусство» - Ростислав Держипильский.

В номинации «Литератур» победитель не был выбран, так как ни один из кандидатов не набрал проходной балл. 

Результаты голосования комитета вскоре передадут на утверждение Президенту Петру Порошенко, а саму премию будут вручать по традиции в начале марта.

В прошлом году Шевченковскую премии по литературе получила Эмма Андиевская.
ForUm

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