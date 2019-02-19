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21 февраля в 15.00 в "Украинских новостях" (Эспланадная, 20, 1 этаж, пресс-зал) начнется пресс-конференция: "УПЦ в 2019-м году: факты, прогнозы, ответы".

Как сообщили в Центре информации УПЦ, участники пресс-конференции проинформируют о религиозной ситуации и ответят на вопросы.

В пресс-конференции примут участие: глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря), глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и представители регионов.

Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76. Вход аккредитованных СМИ по журналистским удостоверениям.
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