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Суд Запорожья избрал меру пресечения трем лицам, которых подозревают в поджоге церкви УПЦ.

Фото: bessarabiainform.com

Об этом в комментарии УНН сообщил помощник начальника управления УСБУ Запорожской области Сергей Левченко.

«Вчера вечером Октябрьским районным судом города Запорожья злоумышленникам, которые подозреваются в совершении преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога», - сообщил он. 

Он добавил, что подозреваемым инкриминируют совершение теракта и в соответствии с ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. 
ForUm

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