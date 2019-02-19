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В открытом письме глава старейшей православной епархии Германии пишет о недопустимом давлении на УПЦ и Митрополита Онуфрия.

Фото: pravoslavie.ru

Архиепископ Берлинский и Германский Марк направил открытое письмо в Германскую Ассамблею канонических православных епископов, в котором он описывает церковную ситуацию в Украине как вызывающую нарастающую тревогу.

«Признание новой псевдоцерковной структуры в Украине и выдача патриархом Костантинопольским Томоса об ее автономии мы рассматриваем как шаг, ведущий ко многим смущениям, страданиям и разногласиям, и это на долгие годы», – пишет первый заместитель Председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.

Владыка Марк подчеркивает: «Заявленная Константинопольским патриархатом цель создать церковное единство на Украине, не достигнута. Наоборот, она отодвинута в крайнюю даль. Не только углублен ров между православными верующими на Украине и закреплено их разъединение, но и, как теперь выясняется, вызван тектонический сдвиг внутри всецелой Православной Церкви. Односторонними действиями нарушены отношения между Церквями в нашей православной семье. Последствия останутся с нами надолго».

«Тем временем церковная ситуация на Украине вызывает нарастающую тревогу. Каноническую Украинскую Православную Церковь, находящуюся под руководством ее предстоятеля, признанного всеми Поместными Православными Церквями, Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины, законодательно заставляют изменить название. Цель – принудить все приходы к перерегистрации и совершить пересмотр всех соглашений и договоров между государственными и церковными структурами. (Представим себе, что германское правительство потребовало бы от Римско-католической церкви в Германии провести официальное переименование, а название "Римско-католическая церковь" было бы присвоено некой новой, только что созданной организации)», – поясняет глава Германской епархии РПЦЗ.

«Если же Церковь откажется от переименования – продолжает архиерей, – что было бы логичным, поскольку в нормальных обстоятельствах организации сами выбирают себе названия, а не получают таковые от государства, – то она должна считаться с непредсказуемыми, – разумеется, крайне негативными последствиями, – с потерей статуса юридического лица».

Иерарх высказывается за открытый диалог между членами Епископской ассамблеи в Германии, которая, по его словам, серьезно пострадала от самочинных действий Константинопольского Патриархата. Владыка подчеркивает, что Церковь не должна быть втянута в политику вражды и обособления, которая не служит миру между людьми.

При этом архиепископ Марк упоминает миротворческий опыт своей епархии, которая внесла деятельный вклад в преодоление бывшего разделения внутри Русской Православной Церкви, на опыт прямо противоположный тем процессам, которые с его точки зрения активно продвигаются враждебными Церкви силами. Диалог следует вести, с его точки зрения, в соответствующем сегодняшнему положению формате, что является призывом к председателю Епископской ассамблеи, митрополиту Августину, подпись которого под Томосом упоминается критически и с прискорбием.

«С болью в сердце мы решили приостановить сотрудничество представителей нашей епархии во всех органах Ассамблеи православных епископов в Германии, в которых председательствуют подчиняющиеся Константинопольскому патриархату священнослужители. В частности, временно больше не будут посылаться представители в Комиссии по богословию и по образованию. Также должно пока прекратиться наше участие в заседаниях Ассамблеи», – пишет иерарх.
ForUm

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