В Русской Православной Церкви посчитали нелепым заявление главы украинской службы безопасности Василия Грицака о том, что осквернение 20 храмов и покушение на духовенство в Украине спланировала Россия.

Фото: Легойда / Вести

Об этом во вторник в своём телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Не знаю, читают ли сегодня в СБУ русского писателя, великого украинца Гоголя, но ревизоровский градоначальник с его унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла, оценил бы заявления о том, что поджоги храмов Украинской Православной Церкви Московского патриархата спланированы Москвой», - написал Владимир Легойда.

«Чего уж мелочиться, господа? Обвините сразу предстоятеля ПЦУ Епифания Думенко в работе на ГРУ! Ведь он же фактически благословляет захваты храмов и насилие в отношении верующих канонической Церкви. Какие ещё нужны доказательства?», - добавил представитель РПЦ.