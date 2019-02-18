Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявляет, что деятельность епископа УПЦ Московского патриархата Гедеона (Харона) могла угрожать национальной безопасности Украины. Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, появились ли новые данные о деятельности епископа Гедеона, сообщает УНИАН.

«Юрий Харон, он же Гедеон, действительно имел, по нашим данным... владел паспортами трех стран - паспортом гражданина Украины, гражданина Российской Федерации и гражданина Соединенных Штатов Америки», - отметил Грицак.

По его словам, СБУ уведомила Государственную миграционную службу Украины относительно данных, согласно которым деятельность епископа Гедеона угрожала национальной безопасности нашего государства.

«Далее было принято соответствующее решение и при пересечении границы у него забрали украинский паспорт. И насколько мне известно, он перестал быть гражданином Украины. Ему закрыли въезд на определенное время на территорию нашего государства», - сообщил председатель СБУ.



На уточнение, чем именно епископ Гедеон угрожал нацбезопасности Украины, Грицак подчеркнул, что это оперативные данные, поэтому он не может их разглашать.

Напомним, 13 февраля пограничники в столичном аэропорту «Борисполь» не пропустили епископа УПЦ МП Юрия Харона в Украине, заявляя, что у него есть гражданство нескольких стран.