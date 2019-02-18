Председатель международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил о планах увеличить военное присутствие в Арктике об опасности русофобии для здоровья.

Об этом пишет Российская газета.

По его словам, заявление министра обороны Британии Уильямсона о планах Лондона нарастить военное присутствие имеет сразу несколько источников.

«Во-первых, это вписывается в нынешнюю логику НАТО, которая планирует расширить свою активность на севере, как всегда – под предлогами «российских угроз». Поэтому здесь позиции британского минобороны и генсека НАТО вполне совпали», - заявил он.

Во-вторых, по словам политика, есть сугубо британские мотивы.

«Чем больше шума вокруг брэкзита, как и тумана в «деле Скрипалей», тем больше воинственной суеты вокруг внешних дел»,- заявил Косачев.

«Ну и, в-третьих, личность самого Уильямсона. Дело не только в его безнадежно образцовой русофобии, из-за которой он с маниакальным упорством поднимает весь Запад на противостояние России. Но на днях произошел неприятный казус непосредственно по вине британского министра: после его неосторожных слов о желании направить британский авианосец Queen Elizabeth в неспокойную зону в Южно-Китайском море, по данным СМИ, сорвался важный визит министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда в КНР, в связи с чем Уилямсона дома подвергли жесткой критике», - утверждает российский политик.

«Конечно, угрозы разбушевавшегося британца у нас никого особо не впечатлят, но активизация НАТО в Арктике в любом составе – это угроза и повышение рисков. Конечно же, за этим – богатые ресурсы и нервная реакция европейцев на проект «Северный поток 2» и на нынешние размолвки с Америкой: в этих условиях лучше «подстраховаться Арктикой» под шумок о «российской угрозе», - заявил он.

«Ну а британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги - первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат». После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья», - резюмировал российский политик.

Напомним, британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявил, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призвал союзников быть готовыми «применить силу».