также в разделеМир
Польша отменила участие в саммите Вышеградской группы из-за спора с Израилем 18
Над Китаем заметили «три солнца» 161
СМИ: Состояние Скрипаля ухудшилось 35
На соборе в Солсбери вывесили российский флаг 98
«Архитектор геноцида»: Вандалы снова осквернили могилу Карла Маркса 40
Пресс-секретарь Госдепа отказалась от поста постпреда США в ООН 31
Базовый лагерь Эвереста закрыли для туристов из-за мусора 126
В России задержали американского бизнесмена 48
СМИ: Курды зачистили от ИГИЛ последний город в Сирии 56
Спецпрокурор рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта 30
Хоть завтра: Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным 186
Сенат США утвердил нового генпрокурора 33
Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф 26
Число жертв теракта в Кашмире возросло до 44 человек 48
Дуда пригрозил перенести саммит V4 из Иерусалима из-за слов Нетаньяху 57
Словенский депутат после кражи сэндвича подал в отставку 41
Трамп введет чрезвычайное положение в США 47
В Индии террористы взорвали автобусы с военными, погибли 40 человек 46

Председатель международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев предупредил министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил о планах увеличить военное присутствие в Арктике об опасности русофобии для здоровья.

Об этом пишет Российская газета.

По его словам, заявление министра обороны Британии Уильямсона о планах Лондона нарастить военное присутствие имеет сразу несколько источников.

«Во-первых, это вписывается в нынешнюю логику НАТО, которая планирует расширить свою активность на севере, как всегда – под предлогами «российских угроз». Поэтому здесь позиции британского минобороны и генсека НАТО вполне совпали», - заявил он.

Во-вторых, по словам политика, есть сугубо британские мотивы.

«Чем больше шума вокруг брэкзита, как и тумана в «деле Скрипалей», тем больше воинственной суеты вокруг внешних дел»,- заявил Косачев.

«Ну и, в-третьих, личность самого Уильямсона. Дело не только в его безнадежно образцовой русофобии, из-за которой он с маниакальным упорством поднимает весь Запад на противостояние России. Но на днях произошел неприятный казус непосредственно по вине британского министра: после его неосторожных слов о желании направить британский авианосец Queen Elizabeth в неспокойную зону в Южно-Китайском море, по данным СМИ, сорвался важный визит министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда в КНР, в связи с чем Уилямсона дома подвергли жесткой критике», - утверждает российский политик.

«Конечно, угрозы разбушевавшегося британца у нас никого особо не впечатлят, но активизация НАТО в Арктике в любом составе – это угроза и повышение рисков. Конечно же, за этим – богатые ресурсы и нервная реакция европейцев на проект «Северный поток 2» и на нынешние размолвки с Америкой: в этих условиях лучше «подстраховаться Арктикой» под шумок о «российской угрозе», - заявил он.

«Ну а британскому министру можно напомнить о печальной судьбе его американского коллеги - первого министра обороны США Джеймса Форрестола, которого в 1949 году отправили в клинику в связи с психическим кризисом. Как пишут, во время болезни Форрестол повторял: «Русские идут, русские идут. Они везде. Я видел русских солдат». После чего спрыгнул с крыши. Русофобия и правда опасна для здоровья», - резюмировал российский политик.

Напомним, британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне намерен заявил, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призвал союзников быть готовыми «применить силу».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги