В Запорожье задержали трех человек, которые пытались поджечь храм в честь апостола Ионна Богослова Украинской Православной Церкви.

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Подозреваются житель Запорожья, еще один человек из одного из сел области, а также женщина, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из мужчин пытался поджечь храм с помощью воспламеняющейся вещества и самодельного факела, но у него не получилось.

Возбуждено уголовное производство и продолжается расследование по ст. 258 Уголовного кодекса Украины - теракт. В службе подозревают, что цель этих действий - разжечь межрелигиозную рознь. Сейчас устанавливаются причастность задержанных и других лиц к еще двум попыткам поджогов церквей в Запорожье, которые были в этом месяце.

Первая попытка поджога церкви в Запорожье произошла 6 февраля, вторая - 11 февраля.