Сразу несколько конфузов с участием политиков, на которых молятся в Кремле, случились на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в посте Facebook-группы Анатомия выборов.

«Широко разрекламированное занимаемым должность президента Игорем Додоном свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности оказалось очередным заурядным бахвальством, - пишет молдавское издание AVA.MD. - Имя Додона даже не фигурирует среди приглашенных на мероприятие. Тема Молдовы также не обозначена среди тем дискуссий ни в один из дней работы Конференции».

Объявленная уже Додоном в соцсетях презентация «основных параметров документа под названием «Большой пакет для Молдовы»» прошла в небольшом кабинете в присутствии всего нескольких человек, включая двух его советников, уточняет издание.

Широко распиарила свое участие в Мюнхенской конференции и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. Пресс-служба главной популистки Украины заявила, что «Юлия Тимошенко примет участие в мероприятиях в рамках участия в конференции и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, европейскими чиновниками и политиками».

Для придания статусности и веса поездки «газовой принцессы» в Германию уточнили, что мероприятие «является самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности» и в нем «примут участие более 600 высокопоставленных гостей, включая президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны многих стран мира, представителей международных организаций, мировых политиков и экспертов».

Несмотря на весь вышеперечисленный пафос, любительнице похихикать с В.Путиным блеснуть на Мюнхенской конференции не удалось также, как и прокремлевскому Додону.

«Ряд двусторонних встреч» ограничился посиделками на задворках конференции и традиционным «перехватом» на сей раз в коридоре, а не у туалета, еврокомиссара Гюнтера Оттингера. Само присутствие главной украинской популистки на полях Мюнхенской конференции длилось всего полтора часа – с 16:00 до 17:30.

Примечательно, что главную украинскую популистку не допустили даже на церемонию открытия «самой престижной уникальной платформой в мире для международной элиты в сфере безопасности».



Также ее участие не предусмотрено ни в одном из многочисленных мероприятий конференции для «более 600 высокопоставленных гостей».

Но это не помешает главной популистке Украины и ее сподвижникам, потом рассказывать как «она блистала на Мюнхенской конференции и провела судьбоносные встречи для страны со всеми лидерами G7 и не только, которые ее поддержали и дальше будут поддерживать».

Так что, как оказывается, реальность кардинально отличается от заявлений кандидата в президенты Украины Тимошенко и ее штаба.

Ранее в украинских соцсетях была высмеяна встреча Ю.Тимошенко с Д.Трампом, которая состоялась у туалета во время молитвенного завтрака в Вашингтоне, которая была выдана за «встречу на высоком уровне».