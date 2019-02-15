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В Киеве таксист вырвал из рук иностранца кошелек и, пытаясь сбежать, ударил гида, сообщила пресс-служба столичного главка.

Двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев, который расположен в Подольском районе столицы. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, чем было договорено. Далее злоумышленник отобрал у иностранца кошелек с деньгами и скрылся.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, потерпевший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить транспортное средство. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз ее ударил, после чего скрылся.

«Получив информацию об инциденте, сотрудники отдела криминальной полиции начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту совершения преступления. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение таксиста. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщили в полиции.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
ForUm

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