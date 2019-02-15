В Киеве общественная организация «Украина без мусора» начала принимать на переработку поломанные зонтики. Из них планируют производить многоразовые бахилы.

«Приносите ваши старые поломанные зонтики на станцию ​​на Саперно-Слободской и складывайте в специальный контейнер: мы сделаем из них многоразовые бахилы! Нет одноразовым бахилам, нет грязи на улицах!» - отметили в организации.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве во всех пунктах приема вторичных ресурсов начали принимать каштаны на переработку. По состоянию на конец октября киевляне собрали 45 тонн каштанов. Сообщалось, что из них будут производить лекарства.