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В Киеве общественная организация «Украина без мусора» начала принимать на переработку поломанные зонтики. Из них планируют производить многоразовые бахилы.

«Приносите ваши старые поломанные зонтики на станцию ​​на Саперно-Слободской и складывайте в специальный контейнер: мы сделаем из них многоразовые бахилы! Нет одноразовым бахилам, нет грязи на улицах!» - отметили в организации.

Напомним, в сентябре 2018 года в Киеве во всех пунктах приема вторичных ресурсов начали принимать каштаны на переработку. По состоянию на конец октября киевляне собрали 45 тонн каштанов. Сообщалось, что из них будут производить лекарства.
ForUm

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