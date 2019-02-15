Россия в 2018 году предоставила гражданство 83 тысячам 81 гражданину Украины. Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, сообщает «Корреспондент».

В частности, за январь-декабрь 83 тысячи 81 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за этот период принято решение о выдаче 64 тысяч 861 вида на жительство для украинцев. В настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тысяч 638 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тысяч 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тысяч 706 украинцев).

Как ранее сообщал ForUm, 14 декабря 2018 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, позволяющий украинцам получить российское гражданство в упрощенном порядке.