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Госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини во время встречи в пятницу среди прочих вопросов обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться в следующий понедельник, передает Укринформ.

«Я уверен, что в беседе Федерика Могерини и Майк Помпео касались темы ограничительных мер в результате инцидентов в Керченском проливе и вокруг Азовского моря. Я не знаю ничего о каких-то совместных решениях в этом смысле. Мы не делаем этого обычно - мы принимаем свои решения, они принимают свои. Процесс продолжается сейчас в Европейском Совете по определению мер, которые могут быть осуществлены Евросоюзом в этой связи. Эти предложения, насколько мне известно, не будут завершены до понедельника, но они появятся уже в скором времени», - отметил официальный представитель ЕС.

Как сообщалось, 13 февраля группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на РФ «в ответ на ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в пресс-релизе сенатского комитета по внешней политике.

Законопроект предусматривает введение ограничений для инвесторов на соглашения относительно российского государственного долга, санкций против российских энергетических компаний и банков. Сенаторы также предлагают ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа за пределами России и лиц, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки работают над новыми санкциями против России из-за захвата 24 украинских моряков возле Керченского пролива.

 
ForUm

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