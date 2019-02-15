также в разделеМир
Facebook грозит крупнейший в истории компании штраф 6
Число жертв теракта в Кашмире возросло до 44 человек 27
Дуда пригрозил перенести саммит V4 из Иерусалима из-за слов Нетаньяху 35
Трамп введет чрезвычайное положение в США 34
В Индии террористы взорвали автобусы с военными, погибли 40 человек 34
Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей 58
В Кремле назвали готовящиеся санкции США рэкетом 247
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на РФ 24
Cуд признал, что Манафорт сознательно лгал следователям 33
Найден знаменитый американский авианосец, затонувший 77 лет назад 90
Глава партии Меркель вступилась за «Северный поток-2» 48
Молдова отзывает посла из России 47
NASA официально объявило о потере марсохода Opportunity 59
Помпео: РФ может открыть на севере Европы второй фронт 170
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве относительно «Северного потока-2» 120
Македония официально сменила название 68
Сорос: ЕС может повторить судьбу СССР 47
Президент Филиппин предложил переименовать страну 98

Депутат парламента Словении Дарий Крайчич подал в отставку после кражи сэндвича из одного из магазинов в Любляне, сообщает «Европейская правда».

Депутат из правящей партии «Список Марьяна Шареца» пояснил, что в супермаркете его игнорировали, поэтому он решил испытать систему безопасности и ушел не заплатив.

Кражу не заметили, несмотря на наличие большого количества камер наблюдения, хотя депутат, по его словам, позже вернулся, чтобы заплатить за бутерброд.

Свои действия Крайчич назвал неудачным социальным экспериментом и извинился.

Про свой «эксперимент» депутат рассказал коллегам на заседании комитета сельского хозяйства. Коллеги посмеялись над историей, однако в четверг глава фракции «Список Марьяна Шареца» Бран Голубович осудил действия Крайчича как неприемлемые.

«Он взял на себя ответственность за это и подал в отставку по собственному желанию и в соответствии с этическими стандартами «Списка Марьяна Шареца», - сказал Голубович.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2299 грн.
32
Теги