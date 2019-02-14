также в разделеОбщество
14 февраля. Картина дня 12
НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море 11
Труханов в 2017 году через суд аннулировал российский паспорт 15
Защитник донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика 28
В РФ заявили, что Асад и Ле Пен посетят оккупированный Крым 54
«Смс-ки от Весны»: Синоптик обещает украинцам теплую и солнечную погоду 19
Прокуратура: Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха 35
В Астане задержали двух украинских правозащитников 38
В Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров 19
В ЕС начинают использовать название Kyiv 186
В ряды боевиков запретили набирать судимых 20
Супрун уже с утра начала исполнять обязанности министра 25
Судьи Окружного админсуда Киева обвинили Супрун в давлении 38
НАБУ провело обыск в НКРЭКУ 19
Нардеп Дубневич не указал в декларации 7 земучастков и 4 квартиры жены 21
Суд арестовал $300 тысяч, скрытых Насировым 23
Прокуратура: Дело Савченко-Рубана будет рассматривать суд присяжных 59
Полиция Крыма открыла дело из-за обысков у крымских татар 23

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей, занимающихся реализацией горюче-смазочных материалов. За несоздание искусственных препятствий предпринимательской деятельности он требовал ежемесячные «транши» в размере от восьми до десяти тысяч гривен от каждого коммерсанта.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи очередной части взятки от местного предпринимателя. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении правонарушителю о подозрении и отстранения от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению фискала проводилась совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при содействии руководства ГУ ГФС в Житомирской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги