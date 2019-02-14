Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из районных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей, занимающихся реализацией горюче-смазочных материалов. За несоздание искусственных препятствий предпринимательской деятельности он требовал ежемесячные «транши» в размере от восьми до десяти тысяч гривен от каждого коммерсанта.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи очередной части взятки от местного предпринимателя. В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении правонарушителю о подозрении и отстранения от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению фискала проводилась совместно со следователями теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при содействии руководства ГУ ГФС в Житомирской области.