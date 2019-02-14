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Соцопросы показывают, что кандидат в Президенты Юлия Тимошенко не выходит во второй тур. Об этом 14 февраля на пресс-конференции в «Украинских новостях» во время презентации результатов социологического опроса Центром социального инжиниринга «РАНД» заявил политолог Сергей Годный, сообщает Inpress.ua.

По словам эксперта, падение рейтинга Тимошенко обусловлено рядом причин. «Во-первых, - отметил Годный, - состоялся старт избирательной кампании Владимира Зеленского. Кандидат от Игоря Коломойского фактически зашел на электоральное поле Юлии Владимировны. Команда Зеленского особенно эффективно переиграла Тимошенко в Интернете - более четкими посланиями, креативным контентом, более яркой диджитал-кампанией. Это и обусловило перетекание голосов от Тимошенко к Зеленскому».

Во-вторых, как отметил политолог, по рейтингу Тимошенко ощутимо ударил ряд последних скандалов вокруг ключевых членов его команды в регионах. «В частности, Генпрокуратура обвинила главу Херсонского облсовета Владислава Мангера в причастности к организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Широкий резонанс также получила информация о смертельном ДТП с участием житомирского депутата от «Батькивщины» Дмитрия Кропачева», - заявил Годный.

«В-третьих, - отметил политолог, - против Тимошенко сыграла ее популистская риторика и бессодержательная предвыборная программа».

«И если раньше, по соцопросам, Тимошенко входила в двойку лидеров кампании, то сейчас она фактически борется за то, чтобы хотя бы удержаться на третьем месте, которое сегодня занимает оппозиционер Юрий Бойко», - заявил Годный.

Политолог также подчеркнул, что действующий Президент Петр Порошенко «точно проходит во второй тур». «А вот кто составит ему конкуренцию - пока еще не ясно», - сказал эксперт.
ForUm

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