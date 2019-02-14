В Черновицкой области суд заставил правоохранителей расследовать незаконные действия чиновников в процессе перевода религиозных общин УПЦ в ПЦУ.

Фото: УПЦ

Три религиозные общины Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви через суд заставили правоохранительные органы зафиксировать и расследовать незаконные действия чиновников в процессе перевода их приходов в ПЦУ, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Причиной обращения в суд стали многочисленные нарушения законных прав и интересов религиозных общин: проведение нелегитимных сборов территориальных общин под видом религиозных общин УПЦ, противоправные захваты храмов и церковных зданий.

Поскольку неоднократные обращения в полицию по таким фактам были безрезультатными, то приходы в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Вижницкого района, в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Боянчук Заставнивского района и в честь Успения Пресвятой Богородицы села Горошовцы Заставнивского района были вынуждены обратиться в суд.

Рассмотрев заявления религиозных общин, территориальные суды обязали правоохранителей внести сведения в Единый Государственный реестр досудебных расследований и открыть уголовные производства по статьям 180 (препятствование осуществлению религиозного обряда), 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По мнению председателя Юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, данные решения судов вполне закономерны, со временем таким же образом отстаивать свои права будут и другие религиозные общины, где имели место захваты приходов УПЦ.

«Решение посторонних лиц об изменении подчиненности вместо религиозной общины УПЦ является нарушением закона, поэтому вполне очевидно и правомерно, что суд обязал полицию начать расследовать эти преступления», – объясняет юрист.

Комментируя участие государственных служащих в данных процессах, протоиерей Александр добавляет: «В соответствии с Конституцией Украины, Церковь отделена от государства. Поэтому любые вмешательства со стороны чиновников в дела религиозной общины являются незаконными».