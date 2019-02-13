Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал провалом уровень выполнения государственной компанией «Укргазвыдобування» правительственного плана наращивания добычи газа в стране до 2020 года, согласно которому уровень добычи газа предприятием в 2020 году должен был составить 20 миллиардов кубометров.



Об этом он заявил на заседании Кабмина, представляя отчет правительства за 2018 год, передает УНИАН.

«Я крайне недоволен тем, что «Укргазвыдобування» компании «Нафтогаз» фактически план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, провалила. Это нас очень беспокоит, и очень важно это исправить в ближайшие периоды», - подчеркнул премьер. Напомним, правительственной программой «20/20» предусматривается наращивание добычи газа «Укргазвыдобуванням» до 20 миллиардов кубометров к 2020 году. Этой цели планируется достичь благодаря бурению новых скважин и проведению интенсификации добычи на действующих скважинах. Однако компания в ходе выполнения программы столкнулась с неполучением лицензий на новые месторождения, что существенно навредило выполнению плана.

По словам главы компании Олега Прохоренко, «Укргазвыдобування» в течение 2016-2018 годов 170 раз подавала заявки на получение новых лицензий, однако получила только 17 новых специальных разрешений. В то же время он отметил, что программой 20/20 предусмотрено ежегодное получение 15-20 новых лицензий в год. «Укргазвыдобування» в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличила добычу природного газа на 1,6% - до 15,496 миллиарда кубометров.

