Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил пользователям соцсети выразить свое мнение по поводу регистрации Министерством юстиции Украины религиозной организации «Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», которая дублирует название уже существующей Украинской Православной Церкви.

Фото: Центр информации УПЦ

Свое мнение на странице Центра высказали пользователи из разных регионов Украины, а также из-за рубежа. При этом большинство опрошенных выразили недовольство дублированием новой церковной структурой Украины названия УПЦ, возглавляемой Митрополитом Онуфрием.

«Без меня меня женили - это теперь так называется рейдерство. Категорически против этого, у нас есть и будет только одна Церковь - Божья каноническая Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Онуфрием. Другой не признаю - ибо это политическая организация, а не Церковь. А спасение души есть только в канонической Православной Церкви», - написала Мари Кир.

«Пусть полное название укажут, с центром управления - Константинополь», - советует Наталия Михайленко.

Внести в название новой Церкви приставку о центре управления предложил и Владислав Григорьянц: «Надо тогда писать правильно УПЦ (СП) - Стамбульского Патриархата. А людей спрашивать - выбирать надо между славянами и турками».

«Пусть пишут, как у них в документах: СЦУ или ПЦУ. Обман людей массовый и нарушение конституционных прав», - заявила Алена Мохирева-Щеголь.

Многие украинцы высказали свое недоумение по поводу юридического оформления названия новой Церкви.

«А каким образом юстиция может зарегистрировать два одинаковых названия? Категорически против. Законники нарушают закон. В Украине еще с 1990 года зарегистрирована Киевская митрополия УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием», - написала Галина Пчела.

Дублирование названия существующей УПЦ в названии новой Церкви будет путать многих верующих, считают пользователи фейсбук, и делятся подобными историями из жизни.

«К нам в храм недавно зашла женщина. Раньше я ее не видела, - рассказывает Оксана Тычинская. - Почитала табличку, где значится, что мы УПЦ и спросила: "А что, разве вы уже перешли в Украинскую Церковь"? Когда я сказала, что мы никуда не переходили, но всегда были Украинской Церковью, сильно удивилась. Попытка переименования раскольников - облегчение рейдерства и массовый обман таких вот неискушенных людей».

Владимир Кравченко также называет рейдерством манипуляции с названием новой Церкви.

«Представители высшей власти, пришедшие из бизнеса, в свою политику переносят хорошо знакомые им рейдерские приемы», - считает он.

«Как по мне, это наглая рейдерская схема с манипуляцией верующими на государственном уровне», - заявил Андрей Вересюк.

«Это беззаконие и рейдерство, нарушение Конституции и попрание прав человека», - считает Ольга Ткаченко.

Вадим Кожевников выразил мнение, что новая Церковь не имеет права называться Украинской Православной Церковью, поскольку Томос был выдан структуре с названием Православная Церковь Украины.

«Фанар предоставил Томос структуре под названием Православная Церковь Украины, - написал он. - Какое отношение имеет к этому документу новообразованная "Киевская митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)"?».

Кроме того, многие пользователи высказались о необходимости проводить разъяснительную работу среди верующих, которые могут быть введены в заблуждение названием новой церковной структуры.

«Злонамеренно вводят в заблуждение и запутывают людей! Необходимо максимально информировать людей и разъяснять, что клон УПЦ ненастоящий», - считает Леон Иванов.

Как сообщалось, Министерство юстиции Украины 30 января зарегистрировало как религиозную организацию "Киевскую митрополию Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Как известно, под названием Украинская Православная Церковь в Украине существует каноническая Церковь, которую возглавляет Митрополит Онуфрий.