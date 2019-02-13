Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году составил 3,2%, заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.



«У нас достаточно позитивный показатель - 3,2% роста валового внутреннего продукта. Это оперативные данные Министерства экономики. Я считаю, что реальный ВВП по итогам 2018 года вырос не менее, чем на 3,2%», - сказал премьер.

Как ранее сообщал ForUm, по данным НБУ, рост внутреннего валового продукта Украины по итогам 2018 года составил 3,3%.