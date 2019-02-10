также в разделеСтолица
«Ложись, Бандера»: Крищенко извинился за полицейского, унизившего активиста 71
В КГГА задумались о строительстве метро в пригороды столицы 22
Возле дома Аваков активисты жгли файеры и дымовые шашки 27
Избиение активистов в Киеве: ГБР открыло дело о превышении полицией полномочий 45
Полиция отпустила задержанных в Киеве активистов 23
В Киеве полиция задержала участников акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» 257
Минрегион запретил проводить начисления за воду и тепло «сверх счетчика» 69
В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поезда 23
Столичные коммунальщики начали эвакуировать задержанные полицией авто 25
В Киеве мать и дочь продали «липовые» турпутевки на 2 миллиона 31
Кличко об устроившем ДТП чиновнике: уволен до того, как успел протрезветь 48
В Киеве пьяный замглавы Голосеевской РГА травмировал патрульную 68
Директор столичного госпредприятия попалась на взятке в 150 тысяч 58
Суд вернул вертолетную площадку Януковича бывшему владельцу 58
Суд запретил застройку урочища в «Голосеевском» парке 44
В Киеве объявлен желтый уровень опасности 90
Киевлян предупредили об ухудшении погоды 33
Полицейского начальника в Киеве задержали на взятке в $15 тысяч 35

В Голосеевском районе Киева на улице Казимира Малевича ликвидирован пожар в трехэтажном офисном здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86 г, что в Голосеевском районе.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания.

В 1:10 пожар был локализован, а в 02:05 - ликвидирован.

В результате пожара сгорела и повреждена мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м.

На месте происшествия работало 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
17
Теги