В Голосеевском районе Киева на улице Казимира Малевича ликвидирован пожар в трехэтажном офисном здании, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

9 февраля в 23:08 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в трехэтажном офисном здании на ул. Казимира Малевича, 86 г, что в Голосеевском районе.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на третьем мансардном этаже с распространением огня на кровлю здания.

В 1:10 пожар был локализован, а в 02:05 - ликвидирован.

В результате пожара сгорела и повреждена мебель, оргтехника, кровля на площади 200 кв. м, разобраны перегородки и кровля на площади 250 кв. м.

На месте происшествия работало 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 58 человек личного состава.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.