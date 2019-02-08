также в разделеРелигия
На 40-й день трагедии в Магнитогорске прошла панихида по погибшим при взрыве дома 15
На Ровенщине председателей сельских территориальных общин заставляют переводить приходы УПЦ в новую Церковь 11
На Буковине 13-е сутки православные непрерывно молятся о мире в Украине 20
В РПЦ считают, что в новую Церковь Украины перешли не более 30 приходов УПЦ 15
Одесский митрополит УПЦ призвал наместника Ксенофонта 34
В РПЦ заявили, что давление Константинопольского патриархата на Поместные Церкви оказалось безуспешным 16
Болгарский иерарх: Люди показали поддержку канонической Украинской Православной Церкви 34
На Волыни в селе Берестяное сторонники ПЦУ срезали замки на дверях храма УПЦ и захватили его 319
На Буковине сотни верующих выразили протест против захватов храмов УПЦ 33
На Закарпатье задержали подозреваемого в похищении денег из ящиков для пожертвований 10
В Одесской епархии УПЦ провели масштабную благотворительную акцию – помощь получили более 250 семей 23
В РПЦ поблагодарили Афон за отказ направить делегацию на интронизацию Епифания 33
Папа Римский заявил, что молится о судьбе РПЦ и Патриарха Кирилла 32
Клон Томоса: На Закарпатье сделали копию главного документа ПЦУ 35
На месте убийства первого новомученика ХХ века Митрополита Владимира Богоявленского прошел молебен 14
Часовню УПЦ в Антарктиде хотят перевести в ПЦУ вопреки Томосу 21
Предстоятель Чешской Церкви назвал главу ПЦУ самозванцем 124
СМИ: Бывший Винницкий митрополит УПЦ Симеон не допускает к сослужению «коллег» из УПЦ КП и УАПЦ 44

В Конституционный суд Украины поступило представление 47 народных депутатов, которые требуют признать не соответствующим Основному закону принятый в январе закон о порядке перехода из одной церкви в другую.

Фото: ccu.gov.ua

Текст конституционного представления размещен в пятницу на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Депутаты, в частности, просят открыть конституционное производство по данному представлению, признать его неотложным и рассмотреть в месячный срок.

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), от группы "Возрождение" (Антон Кисе, Виталий Барвиненко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

Соответствующий законопроект был поддержан 229 голосами парламентариев 17 января 2019 года. Президент Порошенко подписал закон 28 января. 30 января закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги