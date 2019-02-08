В Конституционный суд Украины поступило представление 47 народных депутатов, которые требуют признать не соответствующим Основному закону принятый в январе закон о порядке перехода из одной церкви в другую.

Фото: ccu.gov.ua

Текст конституционного представления размещен в пятницу на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Депутаты, в частности, просят открыть конституционное производство по данному представлению, признать его неотложным и рассмотреть в месячный срок.

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), от группы "Возрождение" (Антон Кисе, Виталий Барвиненко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

Соответствующий законопроект был поддержан 229 голосами парламентариев 17 января 2019 года. Президент Порошенко подписал закон 28 января. 30 января закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Такое собрание могут созывать ее члены.