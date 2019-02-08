Вероятная смена государственной власти активизировала деятельность коррупционеров в ГФСУ, стремящихся в период выборов максимально «набить карманы» на контрабандных потоках. На днях начальник Одесской таможни Сергей Тупальский получил в свое распоряжение матерого специалиста по организации контрабандных схем времен Януковича, бывшего руководителя таможенного поста «Ильичевск» Александра Гаврилюка.

Сенсационную новость из Южной Пальмиры сообщил анонимный источник из центрального аппарата ГФСУ. Он проинформировал, что несколько дней назад на должность временно исполняющего обязанности начальника таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни назначен бывалый коррупционер из системы «Минсдоха» Клименко-Януковича Александр Гаврилюк.

«Назначение Гаврилюка пролоббировал начальник Одесской Таможни Сергей Тупальский. Гаврилюк – более чем достойная кандидатура для быстрой реанимации контрабандных схем в Одессе. Он годами руководил при Януковиче таможенным постом «Ильичевск», обеспечивая огромные потоки контрабанды, знает все входы и выходы, у него остались на Одесской таможне преданные люди. Думаю, уже в ближайшее время таможенный пост «Черноморский» станет «зеленым коридором» для контрабандистов», - утверждает источник.

Более чем показательно: кадровый костяк таможенников-коррупционеров системы Януковича безболезненно пережил Революцию Достоинства и последующую люстрацию. Громкие контрабандные скандалы, сотрясающие на протяжении 2014-2015 годов Одесскую таможню, бывший руководитель ГФСУ Роман Насиров легко погасил кадровыми рокировками. Под давлением общественности, в начале 2016 года, Александра Гаврилюка сняли с должности начальника Илличевского таможенного поста, выведя до поры до времени в тень.

В феврале 2016-го Гаврилюк назначается старшим государственным инспектором Управления материально-технического обеспечения и развития инфраструктуры Полтавской таможни. Спустя 2 месяца, в апреле 2016-го, коррупционер Гаврилюк идет на повышение, получая должность заместителя начальника Кировоградской таможни. Еще через полгода его переводят на аналогичную должность Киевской таможни ГФСУ (Киевская область). И вот, «ссылка» Гаврилюка наконец закончилась - он снова в родной и «сытой» Одессе.

«Стоит отметить, что Сергей Тупальский сам долгое время «сидел» на контрабандных потоках Альперина, которые последний гнал с его помощью через Киев. После ареста Альперина, Тупальского спрятали в центральном аппарате ГФСУ, а в декабре 2018-го, в аккурат перед стартом президентских выборов, назначили начальником Одесской таможни. Не сомневаюсь в том, что перед Тупальским поставлена задача срочно восстановить «серые схемы» и максимально увеличить объемы ввозимой в Украину контрабанды. Для выполнения этой задачи новый руководитель Одесской таможни, что вполне логично, окружает себя проверенными и обкатанными в Южной Пальмире коррупционерами. Думаю, возвращение в Одессу Гаврилюка – отнюдь не последняя кадровая ротация», - резюмирует источник из ГФСУ.