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Двум злоумышленницам, которые под предлогом оказания туристических услуг завладели средствами граждан на сумму 2 млн грн, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, с августа 2018 года в правоохранительные органы столицы обратилось 37 граждан, которые оплатили путевки в одном из туристических агентств, однако услуги так и не получили.

Как оказалось, с целью завладения денежными средствами потерпевших злоумышленницы заранее сняли офисное помещение в ТЦ «Алладин» в Киеве и обустроили его под туристическое агентство.

Клиентам предлагались путешествия в Египет, Турцию, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленницы подписывали с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг, выдавали кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не осуществляли и документы для путешествий клиентам не выдавали.

Сейчас злоумышленницам, которые оказались матерью и дочерью, сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий (ст. 190 УК Украины). Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
ForUm

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