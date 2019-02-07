Минобороны РФ предлагает США уничтожить пусковые установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие ДРСМД, для вручения ноты вызван военный атташе США. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора путем уничтожения развернутых на суше универсальных пусковых установок Мk-41, разработанных для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk, ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности, уничтожения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подпадающих по своим характеристикам под определение предусмотренного в Договоре термина «крылатая ракета наземного базирования», - сказали в Минобороны.

«В минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты», - подчеркнули в ведомстве.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США своими действиями «не один год нарушали требования ДРСМД». «Хотим подчеркнуть, что США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований договора РСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением», - сказал он.

Напомним, 2 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что «если Россия не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора в течение шести месяцев», то США выйдут из соглашения.

президент России Владимир Путин заявил, что ответ РФ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых видов ракет

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения советских ракет и американских «Першингов». Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.