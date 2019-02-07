Афонские монахи сербского монастыря Хиландар поддерживают Украинскую Православную Церковь.

Фото: РИА-Новости

Позиция сербского монастыря Хиландар на Афоне по украинскому вопросу совпадет с видением Сербcкой Церкви, несмотря на то, что он относится к юрисдикции Константинополя, заявил Патриарх Сербский Ириней в интервью РИА-Новости.

По его словам, действия Фанара в Украине разрушительны для Православия: «Все мы ощущаем тяжесть этой проблемы. Происходящее в Украине разрушает нашу семью. Это не какое-то явление извне – это то, что происходит именно внутри, в самой семье Православных Церквей».

Сербский архипастырь добавил: «Это остается потребностью нашего времени и ближайшего будущего – более подробно обсудить всем проблему Украины. Надо разобраться, до какой степени может дойти это разделение, и каковы будут неминуемые последствия. К сожалению, эти последствия уже очевидны, и плоды этого разделения мы ощущаем».

«Я уверен, что наша братия на Афоне, конечно, вместе с нами, со своей Церковью. Не думаю, чтобы они могли занять какую-то иную позицию, отличную от позиции нашей, Сербской Церкви», – заключил он.