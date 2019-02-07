также в разделеРелигия
Часовню УПЦ в Антарктиде хотят перевести в ПЦУ вопреки Томосу 8
Предстоятель Чешской Церкви назвал главу ПЦУ самозванцем 11
СМИ: Бывший Винницкий митрополит УПЦ Симеон не допускает к сослужению «коллег» из УПЦ КП и УАПЦ 17
Скандал после Синода ПЦУ: архиереи новой церкви не смогли найти общий язык 54
В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ 75
Янукович: Раньше никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела Церкви 28
В Минкульте посоветовали приходам, которые не хотят переходить в ПЦУ, создавать новые общины 20
Епископ УПЦ рассказал конгрессменами США о нарушении прав верующих в Украине 31
Порошенко просят по примеру ПЦУ создать независимую от Папы католическую церковь 25
Предстоятель Сербской Церкви о канонизации Патриарха Павла: Он действительно святой человек 19
Экс-митрополит УПЦ Симеон проиграл суд против Киевской Митрополии 51
Усик - о предвыборной кампании Порошенко: Нельзя использовать веру в своих целях 697
Синод ПЦУ оставил Филарету руководство Киевской епархией, но без Михайловского монастыря 19
Болгарский архиерей выразил поддержку УПЦ: С Митрополитом Онуфрием Церковь будет единой, апостольской и соборной 60
Филарет, отсутствовавший на интронизации Епифания, пришел на Синод ПЦУ – снова в патриаршем куколе 64
В Крыму благоустроят территорию купели, где по преданию, крестился святой князь Владимир 18
Академик Толочко: Никакой автокефалии мы не получили. Это по существу мистификация Патриарха и Президента 74
СМИ: У ПЦУ могут отобрать Томос из-за непризнания Поместными Церквями 184

Афонские монахи сербского монастыря Хиландар поддерживают Украинскую Православную Церковь.

Фото: РИА-Новости

Позиция сербского монастыря Хиландар на Афоне по украинскому вопросу совпадет с видением Сербcкой Церкви, несмотря на то, что он относится к юрисдикции Константинополя, заявил Патриарх Сербский Ириней в интервью РИА-Новости.

По его словам, действия Фанара в Украине разрушительны для Православия: «Все мы ощущаем тяжесть этой проблемы. Происходящее в Украине разрушает нашу семью. Это не какое-то явление извне – это то, что происходит именно внутри, в самой семье Православных Церквей».

Сербский архипастырь добавил: «Это остается потребностью нашего времени и ближайшего будущего – более подробно обсудить всем проблему Украины. Надо разобраться, до какой степени может дойти это разделение, и каковы будут неминуемые последствия. К сожалению, эти последствия уже очевидны, и плоды этого разделения мы ощущаем».

«Я уверен, что наша братия на Афоне, конечно, вместе с нами, со своей Церковью. Не думаю, чтобы они могли занять какую-то иную позицию, отличную от позиции нашей, Сербской Церкви», – заключил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
10
Теги