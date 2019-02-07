Правительство Литвы бесплатно передало Украине боеприпасы на 255 тыс. евро. Об этом сообщает Zbroya.info со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы. «Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Отмечается, что Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы - согласно опросу населения, проведенного в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят предоставление литовской военной поддержки Украины.

«Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Предоставляя военную поддержку Украине, Литва придерживается всех международных соглашений и конвенций», - говорится в сообщении.