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Лидер «Батькивщины», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко решила «поправить» свой падающий рейтинг с помощью одиозной соратницы экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Аллы Шлапак. Такую информацию в своем Facebook опубликовал блогер Глеб Ляшенко, сообщает Newsone.

«Юлия Владимировна пробивает очередное дно. Уже, казалось бы, некуда, а она таки умудряется. К команде Тимошенко примкнула одиозная Алла Шлапак, снискавшая дурную славу еще при Черновецком. Изобретательная соратница бывшего киевского мэра курировала проведение сомнительных акций, руководила «активистами», раздавала продуктовые наборы в фирменных кульках. В народе эти акции запомнились как «голоса за гречку». Устраивала их лично Шлапак», – подчеркнул блогер.

Он также задался вопросом, зачем вдруг одной из претендентов на пост президента Украины потребовалось прибегать к услугам столь одиозной персоны.

«Зачем Юлии Владимировне такая соратница? Если верить последним опросам, рейтинг Тимошенко замер на месте, и особенно остро проблема проявляется в Киеве. Очевидно, единственный шанс поправить своё положение – массовая скупка голосов бабушек. Алла Шлапак – главный эксперт по киевским бабушкам. Обещала помочь», – констатировал Ляшенко.
ForUm

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