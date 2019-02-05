Президент Петр Порошенко убежден, что народные депутаты поддержат окончательное одобрение законопроекта по закреплению в Конституции курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. Об этом Глава государства заявил во время выступления на ежегодном принятии компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

«Я оптимист и касательно изменений в Конституцию. И убежден в том, что страна способна отбросить любые противоречия, даже в условиях избирательного процесса. И надеюсь, что послезавтра Верховная Рада во втором чтении поддержит поправки в Конституцию, которые обязывают украинскую власть обеспечить вступление Украины в оба крупных международных союза», - сказал он.

Порошенко призвал депутатов сделать правильный выбор в этом вопросе. «Мне советовали не вспоминать сегодня голосования, которое Верховная Рада Украины дожна осуществить в четверг, на этой неделе, но я еще раз хочу призвать всех, отметив, как это важно», - добавил он.

Президент также отметил, что его оптимизм базируется на предварительном голосовании, когда указанные изменения в Основной закон поддержали 300 народных избранников. «К сожалению, некоторые политические силы сегодня заявляют о намерении изменить точку зрения, воздержаться от голосования, потому что то им тарифы мешают, то что-то еще. Друзья, надо мыслить глобально. Надо понимать стратегию развития нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

«Не исключено, что сейчас Россия очень активизируется, чтобы это сорвать. Но так же, как у нее это не получалось в течение последних 4,5 лет, я также надеюсь, что это не произойдет и сейчас. И этот момент истины покажет цену каждого политика и каждой политической силы. И я уверен, что единство и труд украинцев опровергли любые ожидания нашего северного соседа, любые пессимистические прогнозы. И я убежден и твердо верю в нашу победу», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко также напомнил, что вчера в одном из телевизионных эфиров высказал мнение, что это голосование сработает как военная система распознавания «свой-чужой» для каждого народного депутата, для каждого политика».

Напомним, 22 ноября 2019 Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).