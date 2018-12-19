Соединенные Штаты Америки начали выводить свои войска из Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой», - сказала Сандерс, назвав этот шаг «переходом на новую фазу кампании» США в Сирии, передает Радио Свобода.
Она не уточнила, о какой части войск идет речь.
19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победили экстремистскую группировку «Исламское государство» в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся «полностью вывести» свои войска из Сирии.
Сейчас в Сирии около двух тысяч американских военных. Многие из них поддерживают курдских и арабских повстанцев, противостоящих группировке «ИГ».
Большинство солдат США находятся на северо-востоке Сирии, где они помогают освободить территории от боевиков.
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