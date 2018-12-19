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Соединенные Штаты Америки начали выводить свои войска из Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Мы начали возвращать войска Соединенных Штатов домой», - сказала Сандерс, назвав этот шаг «переходом на новую фазу кампании» США в Сирии, передает Радио Свобода.

Она не уточнила, о какой части войск идет речь.

19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты победили экстремистскую группировку «Исламское государство» в Сирии. СМИ сообщали, что США готовятся «полностью вывести» свои войска из Сирии.

Сейчас в Сирии около двух тысяч американских военных. Многие из них поддерживают курдских и арабских повстанцев, противостоящих группировке «ИГ».

Большинство солдат США находятся на северо-востоке Сирии, где они помогают освободить территории от боевиков.

 
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