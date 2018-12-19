Украина усилит оборону Черного и Азовского побережья новыми ракетными комплексами, которые смогут уничтожить Керченский мост. Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Мы системно работаем над усилением береговой обороны Черного и Азовского побережья. С этой целью будут привлечены новые и модернизированные ракетные комплексы. Это позволит нам не только эффективно противодействовать любым десантным операциям, но и уничтожить любой корабль, который грозит нашей стране в 300 километрах, даже если он расположен в порту базирования. Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в том числе и тот, что очень разрекламирован», – отметил он.

Турчинов подчеркнул, что агрессия РФ не остановит планы Украины по созданию корабельно-катерной группировки ВМС в Азовском море. «Мы должны доказать всему миру, что Украина не потеряла своих позиций в Азовском море, и это море, где действует международное право и могут находиться как украинские, так и иностранные корабли», – заявил секретарь СНБО.

При этом Турчинов отметил, что украинские военные корабли будут еще пытаться пройти через Керченский пролив. «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», – заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что с вопросом нового перехода через Керченский пролив нельзя медлить. «Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям», – подытожил он.

Напомним, ране Президент Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.