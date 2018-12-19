Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время встречи скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на РФ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Стороны обсудили последствия акта агрессии России в Азово-Керченской акватории и существующие угрозы для региональной безопасности.

Была подчеркнута важность мощного ответы мира на этот акт агрессии России против Украины с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива.

Порошенко и Волкер скоординировали подходы относительно продолжения международного давления на российскую сторону, которая должна обеспечить четкое уважение к свободе судоходства, а также немедленное и безусловное освобождение захваченных моряков и кораблей Украины.

Стороны обсудили последнее развитие событий на Донбассе. Была подчеркнута важность дальнейших скоординированных действий относительно перспектив развертывания многонациональной миротворческой миссии под мандатом ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Собеседники выразили уверенность в том, что международные санкции против России и перспективы их укрепления, в том числе за акт агрессии в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

Важное внимание уделено перспективам укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также поддержки на пути дальнейшего внедрения реформ в Украине.

Напомним, 11 декабня Палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, в которой выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Также принята двухпартийная резолюция, осудившая военную агрессию, совершенную РФ против Украинского государства в Керченском проливе.