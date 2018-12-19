Национальный банк Украины 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.

В соответствии с требованиями швейцарского законодательства подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

«Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость представления судебной претензии, с которой Национальный банк обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы», - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В НБУ отметили, что для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств по личным поручительствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компании - имущественные поручители.

По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам «ПриватБанка» на общую сумму 1,2 млрд грн. Национальный банк обращает внимание, что 17 из 20 судебных решений, вступивших в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

«Национальный банк готов защищать свои законные права и интересы, в частности, в судебных делах против Игоря Коломойского как в Украине, так и в других юрисдикциях, чтобы привлечь его к ответственности, которую он на себя взял по договорам поручительства. Эти иски являются еще одним важным шагом на пути к защите интересов украинцев и обеспечения выполнения бывшими акционерами «ПриватБанка» взятых на себя обязательствам», - добавил Григорчук.

Национальный банк верит, что как швейцарский, так и украинский суды удовлетворят обоснованные требования НБУ.

Напомним, ранее Высокий суд Лондона отклонил иск «ПриватБанка» к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, обязав украинский банк полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам.