Сегодня, 19 декабря, в Дарницком районе столицы на улице Драгоманова, 9-А в лицее №303 произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 10:14 в оперативно-координационный центр ГУ поступило сообщение от работников одного из столичных учебных заведений о пожаре на территории лицея.

Сразу же к месту вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

До прибытия пожарных к месту происшествия персонал лицея самостоятельно организовал эвакуацию детей, а также ликвидировал пожар.

Как оказалось, пожар произошел в подсобном помещении слесаря, где горел мусор на площади 1 кв. м.

К счастью в результате этого происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.