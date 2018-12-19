Утвержденная 14-месячная программа сотрудничества с Международным валютным фондом фокусируется на продолжении тех реформ, реализация которых обеспечивала макроэкономическую и финансовую стабильность в стране в последние годы. Об этом заявил председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

«Поддержка Украины Международным валютным фондом является крайне важным сигналом как для украинских, так и для международных инвесторов - особенно в условиях развертывания нового политического цикла - что реформы в Украине продолжаются. В частности - в финансовом секторе», - подчеркнул он.

По его словам, утвержденная 14-месячная программа сотрудничества Украины и МВФ фокусируется, в частности, на продолжении тех реформ, реализация которых обеспечивала макроэкономическую и финансовую стабильность в стране в последние годы. А именно - режиме таргетирования инфляции и гибком курсообразовании гривни, которые стали действенным инструментом снижения инфляции в Украине с более 60% в апреле 2015 году до текущих 10% и 5% в среднесрочной перспективе.

«Впервые в истории Украины выполнение цели по инфляции, которую установил Национальный банк, стало и одним из целевых показателей программы МВФ. Это подтверждает, что низкая и стабильная инфляция является необходимым условием устойчивого экономического роста, а режим инфляционного таргетирования - самый эффективный путь к ней. Совместные цели в этой плоскости означают, что МВФ верит в способность Национального банка снизить инфляцию до 5% и удерживать ее на таком уровне в течение длительного периода», - рассказал Смолий.

Однако для этого, как указано в официальном заявлении МВФ, критическим будет сохранение независимости Национального банка.

Другой фокус новой программы - укрепление финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования.

Так, одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о «сплите» (№ 2413-а), что позволит воплотить реформу небанковского финансового сектора путем распределения функций регулирования рынков финуслуг, которые сегодня осуществляет Нацкомфинуслуг, между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Принятие законопроекта позволит привести небанковский финансовый рынок в соответствие с европейскими стандартами, повысит качество работы финансовых компаний и защиту потребителей финуслуг, а также создаст условия для прихода на этот рынок новых иностранных игроков.

«Вместе с тем новая программа сотрудничества Украины и МВФ - это и «подушка безопасности», которая поможет поддержать макрофинансовую стабильность в стране в условиях существенных платежей по внешнему долгу в размере около 6 млрд долл. США, которые ожидают нашу страну в течение следующего года», - отметил председатель Национального банка.

В НБУ подчеркнули, что за счет новой программы SBA объемом 2,8 млрд СДР (около 3,9 млрд долл. США), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долл. США, которую вчера одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансированию от Европейской комиссии объемом 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долл. США на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Напомним, 18 декабря совет директоров Международного валютного фонда принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA) общим объемом 3,9 долларов.