Украина поднялась с 69-го на 65-е место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирным экономическим форумом, сообщает «Украинская правда».

Всего в рейтинге участвуют 149 стран.

Лучшая ситуация относительно равенства возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования. По этому показателю страна 26-я в мире. Немного хуже обстоят дела с равноправием в экономике - 28-е место. По охране здоровья гендерное равенство страны оценивается как 56-е. Худший результат Украина продемонстрировала в области политики - здесь она занимает 105-е место.

Первую пятерку рейтинга составляют Исландия, скандинавские Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская Никарагуа. Последние места занимают Ирак, Пакистан и Йемен.