также в разделеОбщество
18 декабря. Картина дня 11
СБУ планирует вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры 14
Население Украины сократилось еще на 188 тысяч человек 20
Суд арестовал подозреваемого в заказе убийства «Сармата» 23
В СБУ подтвердили проведение расследования в отношении Семочко 12
СБУ задержала сепаратистку, 4 года скрывавшуюся в РФ 25
В Украине полноценно заработает мобильная идентификация пользователей 30
В СБУ не исключают усиления провокаций РФ перед новым годом 11
Кабмин утвердил тарифы для медучреждений первичной медицины 27
Минприроды поборется за лося в апелляционном суде 11
В Украине вводятся штрафы за буллинг 34
Рада решила переименовать военкоматы 49
Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии раненых моряков 9
Число чернобыльских туристов ежегодно растет 13
Кабмин обновил Морскую доктрину Украины 23
«Меня шантажировали»: Конкурент Епифания рассказал, почему снял кандидатуру 89
Экс-сбушник пытался взорвать ж/д пути на Харьковщине 41
Сотрудникам ГПУ существенно повысят зарплаты 34

Украина поднялась с 69-го на 65-е место в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирным экономическим форумом, сообщает «Украинская правда».

Всего в рейтинге участвуют 149 стран.

Лучшая ситуация относительно равенства возможностей полов в Украине наблюдается в сфере образования. По этому показателю страна 26-я в мире. Немного хуже обстоят дела с равноправием в экономике - 28-е место. По охране здоровья гендерное равенство страны оценивается как 56-е. Худший результат Украина продемонстрировала в области политики - здесь она занимает 105-е место.

Первую пятерку рейтинга составляют Исландия, скандинавские Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская Никарагуа. Последние места занимают Ирак, Пакистан и Йемен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги