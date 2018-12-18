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Венгрия не должна держать в заложниках отношения Украины с НАТО из-за вопросов двусторонних отношений.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Венгрия на данный момент блокирует украинские отношения с НАТО, и мы считаем это очень неудачным моментом», - заявил Волкер.

Он отметил, что Украина находится под атакой Российской Федерации, и бои в Донбассе продолжаются ежедневно, а Венгрия в это время блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

По его словам, вопрос защиты прав национальных меньшинств актуален для многих стран Европы.

«Этот вопрос должен решаться между Венгрией и Украиной на основе европейских принципов. Неприемлемо держать украинские отношения с НАТО в заложниках из-за вопроса двусторонних отношений», - заявил Волкер.

«Это важный вопрос, но оно не должно мешать нашей работе с Украиной», - подчеркнул он.

Напомним, посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн призвал Венгрию восстановить хорошие отношения с Украиной и не пытаться заблокировать сотрудничество Киева с НАТО.
ForUm

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